12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,22 puan azalarak 9.779,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.756,73 puanı, en yüksek 9.904,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 9.779,57 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,50 ile taş toprak oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 3,18 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 0,89 kayıpla 10.878,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyir öne çıkıyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 artış kaydetti. Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olması öngörülüyordu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 40'ın altına geriledi.

ANALİST YORUMU VE YARININ VERİLERİ

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını kaydetti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, haftalık para ve istatistikleri yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat'ta açıklanacak "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. 2025 sonunda ise cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 894 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 894 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 405 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,18, bileşik getirisi de yüzde 39,45 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,0020 lira, satışta 36,1463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

