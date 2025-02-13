13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,10 puan artarak 9.914,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.845,63 puanı, en yüksek 9.930,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 9.914,68 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 162,15 puan ve yüzde 1,49 kazançla 11.041,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

