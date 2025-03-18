18 Mart borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,92 puan azalarak 10.802,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 29,39 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.832,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.752,04 puanı, en yüksek 10.872,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybıyla 10.802,23 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 103,34 puan ve yüzde 0,85 kayıpla 12.008,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. BoJ'un da politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 32 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 32 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 3 milyon 580 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,09, bileşik getirisi de yüzde 38,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5666 lira, satışta 36,7131 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5883 lira, satışta 36,7349 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 70,9 dolardan işlem görüyor.