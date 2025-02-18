18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,40 puan artarak 9.916,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.811,48 puanı, en yüksek 9.944,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 9.916,89 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 106,17 puan ve yüzde 0,97 kazançla 11.047,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 926 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 3 milyon 490 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi de yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor.