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19 Aralık borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

19 Aralık 2024 | 19:14
Son Güncellenme: 19 Aralık 2024 | 19:15
19 Aralık borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 150,63 puan azalarak 9.765,12 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.754,43 puanı, en yüksek 9.897,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 azalışla 9.765,12 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.
  • Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,63 ile iletişim oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 174,94 puan ve yüzde 1,61 kayıpla 10.670,82 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

ABD ekonomisi de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da enflasyon ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 591 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 591 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 2 milyon 991 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73 dolardan işlem görüyor.
 

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Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
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