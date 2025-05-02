2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 89,15 puan artarak 9.167,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 42,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.120,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.103,71 puanı, en yüksek 9.194,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 9.167,58 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,31 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile inşaat oldu.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 100,39 puan ve yüzde 1,01 kazançla 10.000,45 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,89 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 35'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyaller ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif seyrederken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 237 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 90 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,17, bileşik getirisi de yüzde 46,62 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,3427, satışta 38,4963 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3415, satışta 38,4952 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 144,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 61,2 dolardan işlem görüyor.