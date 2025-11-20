20 Kasım borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 75,82 puan artarak 10.979,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.887,04 puanı, en yüksek 11.038,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 84,67 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 11.940,84 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,83 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,08 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi, 4 tanesi yatay seyretti.

Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun teknoloji hisselerine yönelik düzeltme endişelerini hafifletmesi ve işgücüne dair veri akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, pozitif bir seyir izleniyor. BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak pozitif başladığı günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

YARIN VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85 oldu.

Analistler yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde yayınlanacak imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 11.150 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 98,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 98,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 5 milyon 775 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,27 bileşik getirisi yüzde 39,57 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2586, satışta 42,4279 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2460, satışta 42,4153 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3102 ve dolar/yen paritesi 157,810 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.