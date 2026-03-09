Arabalarda multimedya ekran yasak mı? Sonradan takılan multimedya ekran cezası nedir?

Sonradan Taktıranlar Ne Yapmalı?

Eğer aracınızın orijinalinde ekran yoksa ve sonradan bir sistem taktırdıysanız, şu iki soruyu kendinize sormanız gerekiyor:

Görüşümü kapatıyor mu? Ekranın herhangi bir köşesi ön camın görüş alanına giriyorsa risk altındasınız.

Yolda video açılıyor mu? Cihazınızda "hareket halinde video izleme kilidi" yoksa, denetimlerde bu durum tespit edildiğinde doğrudan en yüksek cezayla karşılaşabilirsiniz.