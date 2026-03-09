Arabalarda multimedya ekran yasak mı? Sonradan takılan multimedya ekran cezası nedir?

27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun, Türkiye'de trafik güvenliği ve sürüş disiplini konusunda "Sıfır Tolerans" dönemini başlatan tarihi bir reform niteliğinde. Bu düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler, multimedya sistemlerinden trafik zorbalığına kadar pek çok alanda yaptırımları en üst seviyeye çıkardı.
27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun, multimedya sistemlerini sadece birer aksesuar olarak değil, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen birer risk unsuru olarak ele alıyor.
Özellikle vurguladığınız 21.000 TL'lik ceza ve 30 gün trafikten men yaptırımı, sıradan bir trafik ihlalinden ziyade, kamu güvenliğini tehlikeye atan "ağır kusur" kategorisine girmiş durumda.
Yasal Sınır Nerede Başlıyor?
Yeni mevzuatın can alıcı noktası, "cihazın varlığı" ile "cihazın konumu/kullanımı" arasındaki ayrımdır:
3.000 TL Ceza: Ses ve görüntü cihazlarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde (yüksek sesle müzik dinlemek gibi) kullananlara kesiliyor.
21.000 TL + Men Cezası: Bu ceza doğrudan sürücünün görüş alanını kapatan veya seyir halindeyken video/film oynatan sistemlere odaklanıyor. Özellikle göğüs kısmından yukarı sarkan, ön camın alt kısmını kapatan veya sürüş esnasında sürücünün gözünü yoldan ayıran "double teyp" sistemleri bu kapsamda birer "ceza mıknatısı" haline gelmiş durumda.
CarPlay ve Android Auto Hakkında Son Durum
Resmî Gazete'de yayımlanan kanun metni, bu sistemleri markalarına göre ayırmaz; "işlevsellik" üzerinden tanımlar. Bugün (9 Mart 2026) itibarıyla trafik uzmanları ve hukukçuların ortak kanaati şöyledir:
|Kullanım Şekli
|Yasal Durum
|Gerekçe
|Navigasyon ve Harita
|SERBEST
|Sürüş güvenliğine yardımcı olur.
|Sesli Müzik Kontrolü
|SERBEST
|Dikkat dağıtmadan eller serbest işlem imkanı sunar.
|YouTube / Video İzleme
|YASAK
|Sürücünün gözünü yoldan ayırdığı için 21.000 TL ceza kapsamındadır.
|Geri Görüş Kamerası
|SERBEST
|Güvenli manevra asistanıdır.
Sonradan Taktıranlar Ne Yapmalı?
Eğer aracınızın orijinalinde ekran yoksa ve sonradan bir sistem taktırdıysanız, şu iki soruyu kendinize sormanız gerekiyor:
Görüşümü kapatıyor mu? Ekranın herhangi bir köşesi ön camın görüş alanına giriyorsa risk altındasınız.
Yolda video açılıyor mu? Cihazınızda "hareket halinde video izleme kilidi" yoksa, denetimlerde bu durum tespit edildiğinde doğrudan en yüksek cezayla karşılaşabilirsiniz.