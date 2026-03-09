İstanbul'un hava kirliliği haritası: Havası en kirli ve en temiz ilçeler hangileri oldu?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının şubat aylarına ilişkin hava kirliliği verilerini içeren çalışmasını paylaştı.
Çalışma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kayıtları kullanılarak havadaki azot dioksit (NO2) seviyeleri analiz edildi.
Peki, İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler hangisi oldu?
1 İstanbul’da havası en kirli ilçeler hangileri oldu?
Yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da şubat ayındaki azot dioksit konsantrasyonu ortalaması 17 istasyonda metreküp başına 44,1 mikrogram, Şubat 2025'te ise 40,4 mikrogram ölçüldü. Azot dioksit kaynaklı hava kirliliği, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.
2 Beşiktaş, Aksaray, Yenibosna ilk 3'e girdi
Şubat 2026’da kentte azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 73,5 mikrogram değerle Beşiktaş’ta kaydedildi.
Beşiktaş'ı sırasıyla metreküp başına 62 mikrogramla Aksaray, 56,6 mikrogramla Yenibosna istasyonları izledi.
3 İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük seviyede ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 16,1 mikrogram değerle Beylikdüzü oldu.
Azot dioksit kirliliği ise Arnavutköy istasyonunda 26,6 mikrogram, Avcılar istasyonunda ise 29 mikrogram olarak kaydedildi.
4 Hava kirliliği oranının en çok azaldığı ilçeler hangileri oldu?
Şubat ayında azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla gerilediği istasyon yüzde 16 ile Aksaray oldu.
Aksaray’ı yüzde 8 azalışla Sancaktepe, Selimiye ve Bağcılar istasyonları izledi.