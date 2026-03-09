İstanbul'un hava kirliliği haritası: Havası en kirli ve en temiz ilçeler hangileri oldu?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının şubat aylarına ilişkin hava kirliliği verilerini içeren çalışmasını paylaştı.

Çalışma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kayıtları kullanılarak havadaki azot dioksit (NO2) seviyeleri analiz edildi.

Peki, İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler hangisi oldu?