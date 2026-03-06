ARA
  APP plaka olup olmadığını nasıl anlarız? Normal plakadan farkı ne?

APP plaka olup olmadığını nasıl anlarız? Normal plakadan farkı ne?

Türkiye'de araç sahiplerinin estetik kaygılarla tercih ettiği APP (Avrupa Pres Plaka) kullanımı, 2026 yılı itibarıyla trafik denetimlerinde en çok ceza yazılan kalemlerden biri haline geldi. Peki APP plaka olup olmadığını nasıl anlarız? Normal plakadan farkı ne?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Standart dışı font ve kalın harf karakterleriyle ayırt edilen bu APP (Avrupa Pres Plaka) plakalar, güvenlik özelliklerinden yoksun oldukları için ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. 

APP ve Normal Plaka Arasındaki Temel Farklar

Resmi standartlara uygun bir plaka ile APP plaka arasındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz:

ÖzellikNormal Plaka (Yasal)APP Plaka (Yasak)
Yazı KarakteriStandart font ve ince-orta hatlarKalın, belirgin ve köşeli fontlar
GüvenlikTR bandrolü, hologram ve oda mührü tamdırGüvenlik detayları genellikle eksiktir
MevzuatKarayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygundurStandart dışı kabul edilir
Hukuki DurumGeçerli ve yasalCezai işlem sebebidir

2026 Yılı Güncel Ceza Oranları

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla bu yıl cezai yaptırımlarda ciddi artışlara gidilmiştir:

Standart Dışı Plaka (APP): 4.000 TL para cezası ve aracın derhal trafikten men edilmesi.

Plakayı Gizlemek/Okunmasını Engellemek: 140.000 TL para cezası ve trafikten men.

Plakasız Araç Kullanımı: 40.000 TL para cezası, trafikten men ve ehliyete 30 gün süreyle el konulması.

Sahte Plaka Kullanımı: 140.000 TL para cezası, trafikten men ve sürücü belgesinin iptali.

 

 

İtiraz Süreci Nasıl İşler?

Hatalı bir ceza uygulandığını düşünüyorsanız, hukuki haklarınızı kullanmak için sınırlı bir süreniz bulunmaktadır:

Süre: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmalıdır.

Makam: İtirazlar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe yoluyla yapılır.

Sonuç: Süre aşımı durumunda ceza kesinleşir ve itiraz hakkı ortadan kalkar.
