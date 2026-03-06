APP plaka olup olmadığını nasıl anlarız? Normal plakadan farkı ne?

Standart dışı font ve kalın harf karakterleriyle ayırt edilen bu APP (Avrupa Pres Plaka) plakalar, güvenlik özelliklerinden yoksun oldukları için ağır yaptırımlara tabi tutuluyor.
APP ve Normal Plaka Arasındaki Temel Farklar
Resmi standartlara uygun bir plaka ile APP plaka arasındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz:
|Özellik
|Normal Plaka (Yasal)
|APP Plaka (Yasak)
|Yazı Karakteri
|Standart font ve ince-orta hatlar
|Kalın, belirgin ve köşeli fontlar
|Güvenlik
|TR bandrolü, hologram ve oda mührü tamdır
|Güvenlik detayları genellikle eksiktir
|Mevzuat
|Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygundur
|Standart dışı kabul edilir
|Hukuki Durum
|Geçerli ve yasal
|Cezai işlem sebebidir
2026 Yılı Güncel Ceza Oranları
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla bu yıl cezai yaptırımlarda ciddi artışlara gidilmiştir:
Standart Dışı Plaka (APP): 4.000 TL para cezası ve aracın derhal trafikten men edilmesi.
Plakayı Gizlemek/Okunmasını Engellemek: 140.000 TL para cezası ve trafikten men.
Plakasız Araç Kullanımı: 40.000 TL para cezası, trafikten men ve ehliyete 30 gün süreyle el konulması.
Sahte Plaka Kullanımı: 140.000 TL para cezası, trafikten men ve sürücü belgesinin iptali.
İtiraz Süreci Nasıl İşler?
Hatalı bir ceza uygulandığını düşünüyorsanız, hukuki haklarınızı kullanmak için sınırlı bir süreniz bulunmaktadır:
Süre: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmalıdır.
Makam: İtirazlar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe yoluyla yapılır.
Sonuç: Süre aşımı durumunda ceza kesinleşir ve itiraz hakkı ortadan kalkar.