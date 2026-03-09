Ramazan alışverişlerinde dijital kolaylık dönemi

Dijital olarak iletilebilen hediye kartlar, fiziksel dağıtım operasyonuna ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenli bir alternatif sunuyor. Bu yapı, İK ve satın alma ekipleri için operasyonel kolaylık sağlarken, çalışanlara da kendi ihtiyaçlarına uygun markalarda özgürce harcama yapma imkânı tanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan epay Türkiye Genel Müdürü Bahadır Han Telli, Ramazan döneminin alışveriş ve hediyeleşme dinamiklerinde önemli bir hareketlilik yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı, hem bireysel tüketimde hem de kurumsal hediyeleşme tarafında yılın en yoğun dönemlerinden birini oluşturuyor. Özellikle bayram hazırlıkları, artan ev içi ihtiyaçlar ve kurumların çalışanlarına yönelik destek paketleri bu dönemde alışveriş hacmini belirgin şekilde artırıyor. Kullanıcıların bu süreçte hızlı, güvenli ve esnek çözümlere yöneldiğini gözlemliyoruz. Hediyen Kart ile bireylerin ve kurumların hediyeleşme süreçlerini dijital ortamda kolayca yönetebilmelerini sağlarken, farklı ihtiyaçlara hitap eden marka çeşitliliği sayesinde kullanıcılara özgür bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.”