21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 335,95 puan artarak 9.367,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.069,91 puanı, en yüksek 9.380,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 artışla 9.367,77 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,78, holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 9,09 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,88, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 2,29 ve teknoloji endeksi yüzde 2,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 410,05 puan ve yüzde 4,13 kazançla 10.338,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi.

Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

PİYASALAR

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.