ARA
DOLAR
34,50
0,09%
DOLAR
EURO
36,27
-0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2963,82
0,97%
GRAM ALTIN
BIST 100
9367,77
3,72%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 335,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

21 Kasım 2024 | 19:55
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 335,95 puan artarak 9.367,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.069,91 puanı, en yüksek 9.380,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 artışla 9.367,77 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 6,78, holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı.
  • Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 9,09 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,88, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 2,29 ve teknoloji endeksi yüzde 2,34 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 410,05 puan ve yüzde 4,13 kazançla 10.338,38 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. 
  • Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

PİYASALAR

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var
0
  • ALTIN GRAM - TL 2963,82 0,97%
  • ALTIN ONS 2672,29 0,88%
  • BIST 100 9367,77 3,72%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,646 -0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39577 -0,16237%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,3 0,997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4969 0,0897%
  • EURO/DOLAR 1,0485 -0,5091%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2745 -0,2335%
  • STERLIN/DOLAR 1,26026 -0,34674%
Borsa Haberleri
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji'den birleşme kararı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 2 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 3 şirket
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması (20 Kasım)
Ford Otomotiv (FROTO) kesinleşen temettü kararı ve tarihini duyurdu
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
GERİ
İLERİ
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji'den birleşme kararı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 2 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 3 şirket
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması (20 Kasım)
Ford Otomotiv (FROTO) kesinleşen temettü kararı ve tarihini duyurdu
Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL