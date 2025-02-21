21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.474,03 puanı, en yüksek 9.829,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 azalışla 9.602,16 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 2,38, teknoloji endeksi yüzde 2,05 ve sanayi endeksi yüzde 2,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 220,89 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 10.689,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkıyor.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 926 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 527 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi de yüzde 39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,2806 lira, satışta 36,4260 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2218 lira, satışta 36,3670 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 149,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 74,8 dolardan işlem görüyor.