22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105,82 puan artarak 10.105,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 14,69 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.984,12, en yüksek 10.121,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 10.105,37 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,76 ile gıda içecek oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,87 puan ve yüzde 1,29 kazançla 11.204,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 30'u geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 seviyesinin direnç, 9.950 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 754 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 754 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 3 milyon 165 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi de yüzde 38,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5267 lira, satışta 35,6691 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2330 ve dolar/yen paritesi 156,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 78,4 dolardan işlem görüyor.