24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,91 puan azalarak 10.104,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 12,73 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.125,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.064,07, en yüksek 10.133,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 10.104,85 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,99 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,87 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 11.177,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in politika faizini sabit bırakmasının, ECB'nin ise politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 784 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 784 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi de yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5745 lira, satışta 35,7170 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 77,4 dolardan işlem görüyor.

