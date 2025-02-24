24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,34 puan azalarak 9.574,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 92,21 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.694,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.546,72 puanı, en yüksek 9.705,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 9.574,83 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 1,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,45 puan ve yüzde 0,39 kayıpla 10.647,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 50'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftada karışık bir seyir izliyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 937 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 2 bin 937 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 533 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi de yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3309 lira, satışta 36,4764 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2806 lira, satışta 36,4260 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 149,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.