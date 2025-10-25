Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (20-24 Ekim)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,18 değer kazancıyla 10 bin 941,79 puandan bitirdi. Endeks, 20-24 Ekim 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 109,02, en yüksek ise 11 bin 158,05 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca hareketli gündem etkili olurken, TCMB’nin faiz indirimi ve bilanço döneminin de fiyatlamalara yön verdiği bir takvim vardı. Haftanın son işlem günündeyse siyasi gündemdeki belirsizliklerin sona ermesi BIST 100 endeksine moral oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 12,5 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 5,85 ve holding endeksi de yüzde 8,76 oranında yükseldi.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 26,83'lük artışla Türkiye Sigorta (TURSG) oldu. Onu yüzde 16,95 ile Trabzonspor (TSPOR) ve yüzde 16,84 ile İş Bankası (ISCTR) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler



Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 22,95 ile Grainturk Holding (GRTHO), yüzde 9,70 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 7,14 ile Gen İlaç (GENIL) olarak öne çıktı.



En değerli şirketler



Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 929 milyar 784 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) öne çıkarken, 552 milyar 720 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 453 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok ilgi görenler



Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 803 milyar 970 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 73 milyar 393 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 58 milyar 938 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ve 48 milyar 90 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,82 düşüşle 5 bin 540 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,79 azalışla 37 bin 368 liraya indi.

Doların satış fiyatı ise yüzde 0,04 artarak 41,9680 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 48,8480 lira oldu.

Geçen hafta 56,2850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,45 düşüşle 56,0330 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 kayıpla 52,8380 liradan alıcı buldu.