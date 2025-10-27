BİST, negatif seriyi kırdı: Yükseliş sürecek mi?

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Geçen hafta özellikle CHP’nin kurultay davası nedeniyle ajandada siyasi gündemin ağırlığının yüksek olması TL varlıklara yurt içi dinamiklerin yön verebileceğine ve hareketliliğin yüksek seyredebileceğine işaret ediyordu. Bu noktada cuma günü yapılan duruşmada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verdi.

Böylece belirsizlik yaratan önemli bir siyasi risk geride kalırken risk iştahının kuvvetli şekilde artması arka arkaya dört hafta değer kaybeden Borsa İstanbul’un (BİST) bu kez yüzde 7,2 oranında kazanımla negatif seriyi kırmasını sağladı. BİST-100 Endeksi, 24 Ekim Cuma günü CHP kurultay davasının ‘aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi’ sonrasında 11.158’e kadar hızlı bir tırmanış yaşadı, kapanış ise 10.941 seviyesinden gerçekleşti.

"'DENGELENME İHTİYACI' ORTAYA ÇIKABİLİR"

Yeni haftada BİST tarafında 24 Ekim Cuma günkü kuvvetli tepkinin işlem hacimleri ve para girişi ile desteklenmesi yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareket alanını açık tuttuğu analizi yapılıyor. Teknik açıdan bakıldığında geçen hafta 10.915 puanı geride bırakan endeksin 2 Ekim’den bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmasının pozitif bir resim çizdiğine işaret ediliyor. Bu noktanın üzerinde kalındıkça yukarıda 11.160 ve 11.250 seviyelerinin sonraki direnç noktaları olarak takip edilebileceğini kaydeden uzmanlara göre; 10.700 seviyesi ise kısa vadede ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Hafta sonu Ekrem İmamoğlu ve bazı isimler için casusluk soruşturması kapsamında tutuklama kararı alınmasının BİST’i sınırlayabileceği yönünde beklentiler de mevcut. Bu kapsamda cuma günü BİST-100 Endeksi’nin hızlı hareketin ardından sırasıyla 11.200 ve 11.000 puan dirençlerini seans içerisinde geçmekte zorlanması ve BİST-Bankacılık Endeksi’nde realizasyonun belirmesinin yeni haftada 10.700-10.800 puan aralığına geri çekilme ve ilk etapta ‘dengelenme ihtiyacı’ fikrini destekleyebileceği uyarısı da yapılıyor.

YIL SONU RALLİSİ YAŞANIR MI?

Gelecek hafta açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamı ve yılın son Enflasyon Raporu kısa vadede risk iştahını şekillendirebilecek konu başlıkları olarak öne çıkıyor. Peki, BİST-100 için daha orta vadeli beklentiler nasıl şekilleniyor? Bir ‘yıl sonu rallisi’ söz konusu olabilir mi?

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır’ın ekonomist.com.tr okuyucuları için özel değerlendirmeleri şöyle:

“BİST-100, 2025 yılını 11.500-12.000 bandında tamamlayabilir”

Tarkan Akgül/İnfo Yatırım Genel Müdürü

“2025 yıl başında Türkiye ekonomisi için genel beklentiler enflasyonda gerileme ve bu çerçevede faiz indirimlerinin bir trend halinde devam etmesi, bunun sonucunda başta bankacılık sektörü olmak üzere sınai cephesinde de beklentilerin iyileşmesi yönündeydi. Hem küresel gelişmeler hem de dezenflasyon sürecindeki yavaşlama nedeniyle bu beklentilerin 2026 yılının ilk çeyreğine doğru öteleneceğini düşünüyoruz. Yıl sonuna doğru BİST cephesinde yukarı eğilim ivme kazanabilir. BİST-100 Endeksi, 2025 yılını 11.500-12.000 bandında tamamlayabilir.”

"Yükselişler büyük ölçüde momentum bazlı ve kısa süreli tepki şeklinde olabilir"

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Son dönemde enflasyonun tahminlerin üzerinde sonuçlanmasına bağlı olarak piyasa katılımcılarının TCMB faiz indirim şiddetine yönelik izlediği aşağı yönlü revizyon ve siyasi gündem kaynaklı oluşan belirsizlikler, BİST’in fiyatlama davranışında belirleyici bir etki yarattı. Yıl sonuna yönelik olası performansları değerlendirebilmek adına ekonomik ve politik gelişmeler referans olmayı sürdürecektir.

RALLİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Olası bir rallinin yatırımcılar tarafından benimsenmesi için siyasi belirsizliklerin ve enflasyona ilişkin risklerin azalması, şirketlerin bilanço sonuçlarına ulaşmaya başladığımız bu dönemde de gelecek döneme yönelik olumlu finansal hikâye oluşturabilme kabiliyetine bağlı. Özellikle ihracatçı ve döviz geliri yüksek şirketlerde sınırlı pozitif sürprizler görülebilir. Ancak çok daha iyimser beklentilerin 2026’ya sarkması ve güçlü katalist eksikliği nedeniyle, endekste genel bir yukarı yönlü hareketin sınırlı kalması bekleniyor. Bu açıdan yükselişler büyük ölçüde momentum bazlı ve kısa süreli tepki şeklinde olabilir.

BASKI DERİNLEŞEBİLİR Mİ?

BİST-100 Endeksi’nin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyirle hareketini sürdürmesini beklemekle birlikte “Psikolojik seviye olarak 10.000, teorik seviye olarak 12 aylık ortalamada 10.100 seviyelerinde önemli ve son süreçte izlenen baskı bu bölümde sınırlanabilecek mi?” hususu, çeyreklik tahminimiz açısından referanstır. Endeksin ilgili bölge üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda ‘kademeli toparlanma’ düşüncesi ana senaryomuz olmakla birlikte ilgili bölge altında izlenecek olası kalıcı hareketlerde ise baskının derinleşebileceği göz ardı edilmemeli.





