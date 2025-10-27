Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 30,156 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,058825 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0500012 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,061 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)