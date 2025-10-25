Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket (20-24 Ekim)

Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler şöyle:
1 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat Adi Ortaklığı İle THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Yapılması İşi Hazır Beton Sözleşmesi ve Gelişim Yapı San ve Tic. A.Ş. ile Tem Otoyolu Kavşak Kolları ile Bakım İşletme Şefliği Giriş Çıkış Yollarının Yeniden Teşkili ve Tuz Deposu Yeniden Yapımı İşi için hazır beton sözleşmeleri imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 420.000.000 TL (DörtyüzyirmimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
2 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında i) Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve ii) K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır.
Tipo/Egea Modeli Üretim Süresi Uzatımı Amacıyla Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması
i) Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır.
K0 Üretim Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması
i) 4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir.
3 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, TAMGÖR Elk. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kurmuş olduğu, tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı ile birlikte, yurt içi bir müşterisine savunma sistemleri alanında daha önce teslim ettiği bir ürün ailesine, 2025-2027 yıllarını kapsayan dönemde, periyodik bakım, yedek parça ve onarım hizmetleri desteği verilmesi konusunda 21.10.2025 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır.
İşin bedeli 2 milyon ABD Doları olup, Şirketimizin payı 1 milyon ABD Doları'dır.
4 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile dört adet gezer köprülü vinç üretimi ve teslimi konusunda 625.000 Avro(KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
5 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, deri sektörü üzerinde etki yapabilecek alternatif teknolojileri incelemekte ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. DESA'nın sürdürülebilirlik vizyonunu ve gerek moda gerekse teknoloji alanlarında sektöründeki öncü konumunu pekiştirmek üzere bio-teknoloji alanında faaliyet gösteren ve bu alanın öncülerinden Gozen Bioworks Corp. (ABD) ve Gozen Institute Bio Materyal Araştırma Geliştirme ve Tasarım A.Ş. (Türkiye) ile hayvansal veya bitkisel olmayan, kimyasal içermeyen, biyolojik olarak parçalanabilir, yeni nesil materyallerin geliştirilmesi, üretimi ve nihai mamul haline getirilmesi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesi amacıyla bir ortak girişim kurulmasına yönelik niyet mektubu imzalamak üzere görüşmelere başlamıştır.
Yapılacak çalışmaları yönetmesi ve görüşmeler yapması amacıyla Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdürümüz Sayın Burak Çelet'e 21.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görev ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Görüşmeler neticesinde varılacak anlaşma ve gelişmelere ilişkin ilave açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
6 DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 22–26 Eylül 2025 tarihleri arasında Barcelona/İspanya'da düzenlenen IAAPA Expo EMEA 2025 fuarına katılım sağlamıştır.
Fuarda görüşülüp akabinde sözleşmesi imzalanan toplam 2.656.705,00 ABD Doları tutarında satış gerçekleşmiştir. Bunların haricinde görüşmeleri devam eden çeşitli projeleri
bulunmaktadır.
Satış gerçekleştirilen ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere, Macaristan, Özbekistan, Belçika ve Brezilya yer almaktadır.
Ayrıca, DOF Robotik, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IAAPA Brass Ring Award ödülünü kazanmıştır.
Fuarda gerçekleştirilen satışların gelir ve karlılığa etkileri, teslimat ve faturalama süreçlerine bağlı olarak ilgili dönem finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
7 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz laktozsuz kefir ürününün satış hacmini arttırmak amacıyla 13.000'in üzerinde şubesi bulunan, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden bir tanesi ile anlaşma yapmıştır.Yapılan kapasite artışı ile beraber laktozsuz kefir çeşidinin tüm Türkiye'de satışına başlanacaktır.
Şirketimiz mevcut üretilen ürünler ile birlikte, yakın zamanda çıkartacağı yeni çeşitler ile kapasite kullanım oranını maksimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir.
Yapılan bu anlaşmalar tonaj artışı ile beraber ciroya da olumlu katkı sağlayacaktır
8 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Abu Dabi'de yapımı devam eden bir petrol ve doğalgaz projesi kapsamında, 600 tona kadar ağır ekipmanların taşınması hizmetlerini sunmak üzere bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje bir ay içerisinde tamamlanacak olup, yapılan anlaşmanın toplam bedeli 2.000.000 USD'dir.
9 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Projesi" kapsamında yaklaşık 130 km'lik otokorkuluk temin ve montaj işi anlaşması yapılmış olup, söz konusu anlaşmanın bedeli yaklaşık 4.350.000 USD'dir.