Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket (20-24 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, TAMGÖR Elk. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kurmuş olduğu, tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı ile birlikte, yurt içi bir müşterisine savunma sistemleri alanında daha önce teslim ettiği bir ürün ailesine, 2025-2027 yıllarını kapsayan dönemde, periyodik bakım, yedek parça ve onarım hizmetleri desteği verilmesi konusunda 21.10.2025 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır.

İşin bedeli 2 milyon ABD Doları olup, Şirketimizin payı 1 milyon ABD Doları'dır.