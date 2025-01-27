27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,00 puan azalarak 9.997,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 72,40 puan ve yüzde 0,72 azalışla 10.032,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.962,56, en yüksek 10.069,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 9.997,85 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,15 ile elektrik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,44 puan ve yüzde 0,96 kayıpla 11.070,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına neden olabileceğine yönelik sinyallerle negatif seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



- Altının ons fiyatı 2 bin 745 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 745 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 176 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,03, bileşik getirisi de yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6352 lira, satışta 35,7780 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5745 lira, satışta 35,7170 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 77,2 dolardan işlem görüyor.

