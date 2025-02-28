28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 82,36 puan azalarak 9.658,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 44,40 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.696,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.623,94 puanı, en yüksek 9.749,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 9.658,72 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 6,06 ile iletişim oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 114,27 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.790,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izleniyor.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi de şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

FAİZ TAHMİNİ

Öte yandan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 841 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 841 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 3 milyon 392 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi de yüzde 38,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3557 lira, satışta 36,5014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3397 lira, satışta 36,4853 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 72,6 dolardan işlem görüyor.

