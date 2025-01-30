30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,11 puan artarak 10.082,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 18,38 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.095,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.071,86 puanı, en yüksek 10.155,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 10.082,10 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile gıda içecek, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,63 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 11.214,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 48'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıktı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve 3,15'e çekti.

Bu arada ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü. Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Analistler, ABD ekonomisinin beklentilerin altında olmasına karşın tüketici harcamalarındaki artışa dikkati çekerek, ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon, Japonya'da Tokyo TÜFE, perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 790 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 790 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,04, bileşik getirisi de yüzde 38,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6960 lira, satışta 35,8391 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.