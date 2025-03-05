5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 290,84 puan artarak 10.188,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 86,66 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.984,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.984,67 puanı, en yüksek 10.203,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,94 artışla 10.188,85 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 3,31 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,70 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,95, sanayi endeksi yüzde 2,77, hizmetler endeksi yüzde 2,73 ve teknoloji endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 349,07 puan ve yüzde 3,14 kazançla 11.471,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 8'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı, endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Beklentilerin altında kalan veri ülkede ekonomik yavaşlamaya yönelik endişelerin devam ettiğini gösteriyor.

YARIN GÖZLER FAİZ KARARINDA

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 922 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 922 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 472 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi de yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3427 lira, satışta 36,4884 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3756 lira, satışta 36,5214 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,7 azalışla 69 dolardan işlem görüyor.

