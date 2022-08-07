Yüksek enflasyon, zayıf TL ve dirençli ekonomik aktiviteyle şirketlerden ikinci çeyrekte güçlü kârlılık bekleniyor.

Enflasyona bağlı artan TÜFE tahvil getirisi, ivmesini koruyan komisyon gelirleri ve TL kredi-mevduat makası gelişimiyle bankalarda da yüksek kâr artışları olası görülüyor.

Borsada hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler, geçen hafta 2022 Nisan-Haziran dönemini kapsayan 2022 yılı ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

BİST şirketlerinde konsolide olmayan (solo) sonuçların açıklanması için son tarih 9 Ağustos, konsolide finansallar için son tarih 19 Ağustos olarak takip edilecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.