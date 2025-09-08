Sadece ürün değil, yaşam tarzı pazarlanıyor: Dijital dünyada alışverişin gizli yüzü

Takas biçimi olarak doğan, zamanla pazar alanlarından devasa mağazalara, oradan da dijital dünyanın sonsuz raflarına taşınan alışveriş, "tek tıkla seç, satın al ve bekle" döngüsüyle ihtiyaç odağından alışkanlık hatta bağımlılık seviyesine ulaştı.

İnsanoğlunun en eski gerekliliklerinden olan alışveriş, en basit ifadesiyle ürün ya da hizmetlerin para ya da benzeri emtia ile alım satımı olgusundan çeyrek asırdır "çevrim içi" kavramının içine hapsoldu.

Bir ürün veya hizmetin dijital dünyada alınıp satılması olarak da tanımlanan çevrim içi alışveriş, 1970'lerde telefon üzerinden sipariş verme imkanı sunan tele-alışveriş gibi araçların kullanılmasıyla başlayan süreç, bugünkü e-ticaret yönteminin yolunu açtı.

AA muhabiri, günlük yaşamın parçası çevrim içi alışverişin hikayesini anlattığı 3 bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde bu fenomenin doğuşu, stratejisi ve yaygınlaşma sürecini uzmanlar ve alışveriş bağımlılarıyla görüştü.