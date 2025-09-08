ARA
DOLAR
41,26
0,06%
DOLAR
EURO
48,49
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4824,31
1,45%
GRAM ALTIN
BIST 100
10449,36
-2,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne?

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Eylül 2025 toplantısı için geri sayım başladı. Peki Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne?


Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin geri sayım devam ediyor. Bu süreç, yatırımcılar ve tüketiciler başta olmak üzere tüm piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. 

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı takvimi şu şekildedir:

Toplantı Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe

Karar Açıklanma Saati: 14:00

Faiz İndirim Beklentisi

TCMB'nin son toplantısında faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmesi ve enflasyonla uyumlu olarak Eylül ayında da bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasa yorumlarında, faizin 200 veya 300 baz puan indirilmesi yönünde beklentiler ağırlık kazanmaktadır.

Gelecek PPK Toplantıları

TCMB'nin önümüzdeki dönemdeki diğer PPK toplantı tarihleri ise şöyledir:

23 Ekim 2025 Perşembe

11 Aralık 2025 Perşembe

22 Ocak 2026 Perşembe

12 Mart 2026 Perşembe

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL