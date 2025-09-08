Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin geri sayım devam ediyor. Bu süreç, yatırımcılar ve tüketiciler başta olmak üzere tüm piyasaların ana gündem maddesi haline geldi.

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı takvimi şu şekildedir:

Toplantı Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe

Karar Açıklanma Saati: 14:00

Faiz İndirim Beklentisi

TCMB'nin son toplantısında faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmesi ve enflasyonla uyumlu olarak Eylül ayında da bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasa yorumlarında, faizin 200 veya 300 baz puan indirilmesi yönünde beklentiler ağırlık kazanmaktadır.

Gelecek PPK Toplantıları

TCMB'nin önümüzdeki dönemdeki diğer PPK toplantı tarihleri ise şöyledir:

23 Ekim 2025 Perşembe

11 Aralık 2025 Perşembe

22 Ocak 2026 Perşembe

12 Mart 2026 Perşembe