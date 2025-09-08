Togg T10F'in satış fiyatı ne zaman belli olacak?

TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu. Togg'un yeni modeli T10F 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak. T10F ile T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacak.

T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

KADEMELİ OLARAK DİĞER ÜLKELERE DE AÇILACAK

Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz." Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ

Togg, T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin"i de birer video ile tanıttı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü; yeni mavi rengi ise Mardin'in mavi badem şekerinden ilham alıyor.