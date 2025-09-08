Hayalet sürücü 6 yıl sonra yakalandı

Çekya'da 6 yıldır süren kedi-fare oyunu bu kez bitti... Çek polisi ilk kez 2019 yılında Ferrari'ye benzeyen bir yarış arabasıyla otoyolda görülen sürücüyü yıllar sonra yakaladı. Çek polisi o dönem kırmızı bir Formula 1 tarzı yarış arabasının halka açık yollarda yasa dışı şekilde sürüldüğü ihbarını almıştı. Ancak hızlı aracın kimliği belirlenemeyen sürücüsünü yakalama çabaları sonuçsuz kalmıştı. Ta ki bugüne kadar.

Pazar günü yerel saatle sabah 08.15’te Prag’ın yaklaşık 40 kilometre güneybatısındak bir benzin istasyonunda yarış arabasının görüldüğü ihbar edildi.

Sürücünün kimliği daha önce belirlenememişti. Çünkü her zaman kask takıyordu.

Birden fazla polis devriyesi ve bir helikopter hemen bölgeye yönlendirildi ve 15 dakika içinde araç, ilk görüldüğü noktadan yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Buk köyünde durduruldu.

51 yaşındaki sürücünün kimliği açıklanmadı. Polis, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücünün yorum yapmayı reddettiğini açıkladı.

DİĞER SÜRÜCÜLER İÇİN DE TEHLİKELİ

Çek polisi basın açıklamasında şunları söyledi: "Bu tür yarış arabalarının trafikte kullanılması yasal değildir çünkü yasal teknik gereklilikleri karşılamazlar. Formula aracı keskin kenarlara sahip olup far, sinyal, plaka ve diğer önemli güvenlik donanımlarına sahip değildir. Böyle bir aracı sürmek yalnızca sürücü için değil, diğer yol kullanıcıları için de tehlikelidir"

Çek medyasında sürücü ve oğluna ait olduğu belirtilen bir YouTube kanalında ve Instagram hesabında, gözaltı anını gösteren bir video paylaşıldı.

Aracın sahipleri onu Ferrari olarak tanımlasa da sosyal medya kullanıcıları bunun aslında bir Dallara GP yarış aracı olduğunu belirtti.

CNN'in haberine göre ülkede bu suçun cezası 240 ila 480 dolar arasında para cezası ve 6 aydan 1 yıl'a kadar ehliyete el konması.