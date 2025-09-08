Açılış haftasında muazzam bir başarı elde etti, gişede dünya çapında rekor kırdı

Geçen Cuma vizyona giren "The Conjuring: Last Rites" korku filmi, açılış hafta sonunda ABD'de ülke içinde etkileyici bir şekilde 83 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakam, sektör analistlerinin beklediği 50 milyon dolarlık açılış beklentisini önemli ölçüde aştı.

CNN'de yer alan habere göre; ABD içinde 83 milyon dolarlık hasılat, "The Nun" ($53.8 milyon) ile önceki rekoru elinde tutan "The Conjuring" serisinin en yüksek açılışı oldu.

En yüksek üçüncü korku filmi açılışı oldu

"The Conjuring: Last Rites" şimdi, "It" ($123.4 milyon) ve "It: Chapter Two" ($91 milyon) filmlerinin ardından en yüksek açılış yapan üçüncü korku filmi rekorunu elinde tutuyor.

"The Conjuring gerçek, saf korkuyu temsil ediyor. Gerçek korku filmi deneyimi sinema salonunda yaşanıyor ve bu yüzden bu 83 milyon dolarlık açılışı görüyorsunuz" diyor Comscore'da kıdemli medya analisti olan Paul Dergarabedian.

Küresel olarak ise filmin toplam hasılatı 187 milyon dolara ulaşarak, 2017 yapımı O filminin (190 milyon dolar) ardından tüm zamanların en büyük ikinci küresel korku filmi açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca, 104 milyon dolar ile uluslararası alanda en büyük açılış hafta sonu rekorunu elinde tutuyor.

Yönetmenliğini Michael Chaves'in üstlendiği ve serinin ana filmlerinin sonuncusu olarak tanıtılan film, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren rolleriyle Patrick Wilson ve Vera Farmiga'yı yeniden bir araya getiriyor.