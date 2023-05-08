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  • 8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4.561,94 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

08 Mayıs 2023 | 18:51
0
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 161,19 puan artarak 4.561,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 4.433,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.374,14, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 4.561,94 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 8,37, holding endeksi yüzde 3,90 değer kazandı. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,63 ile turizm oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,95, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 3,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 194,50 puan ve yüzde 4,01 yükselişle 5.050,53 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 9'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 

1
BANKACILIK HİSSELERİ

BANKACILIK HİSSELERİ

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasına karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'da ise bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
2
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt dışında Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
3
​​​​​​​Altının onsu 2.026 dolar

​​​​​​​Altının onsu 2.026 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.026 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 kazançla 1 milyon 393 bin liradan tamamladı.
4

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,92'den, bileşik getirisi de yüzde 15,48'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 134,8 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 76,9 dolardan işlem görüyor.
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