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ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığında yeni açıklama gelmemesinin ardından İngiltere'de faiz indirimi ve büyük Avrupa şirketlerinden gelen üç aylık finansal verilerin desteğiyle yükselişle tamamladı.

06 Şubat 2025 | 21:22
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,17 artarak 544,84 puana ulaştı. Stoxx Europe 600'de yer alan otomotiv sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 1,38 arttı.

Stoxx Europe 600'deki otomobil ve yedek parça endeksinin planlanan ABD gümrük tarifelerinin bu yılki etkisine ilişkin belirsizliğinin devam etmesine rağmen erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek yüzde 1,38 yükselmesi dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ülkede faiz indiriminin ardından yüzde 1,21 artarak 8.727,28 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 1,47 değer kazanarak 21.907,42 puanlık rekor seviyeye ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 yükselerek 8.007,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 artışla 37.121,77 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,25 değer kaybederek 1,038 seviyesinden işlem gördü.

Bazı şirketlerden gelen olumlu finansal veriler, Almanya’da Dax 40 endeksinin gün içinde rekor kırmasına sebep oldu. Endeks gün içinde 21,921 puana yükseldi.

Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi ve büyük Avrupa şirketlerinden gelen üç aylık finansal veriler vardı.

BoE, bugün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü.

Piyasalarda da BoE'nin faiz oranlarında 25 baz puan indirim kararı alacağı öngörülüyordu.

BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti.

Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle geçen yılın son ayında yüzde 6,9 yükseldi.

- Trump'ın gümrük vergisi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan son günlerde yeni bir gümrük vergisi açıklaması gelmemesi dikkati çekerken, analistler, daha büyük bir ABD cari açığının yakında Trump'ın yeni tehditlerine sebep olacağına işaret etti.

Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması Avrupa pay piyasalarında büyük bir belirsizliğe neden olmuştu. Fakat ABD Başkanı, Meksika ve Kanada için gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemişti.

Cuma günü beklenen aylık ABD işgücü piyasası verilerinin potansiyel olarak bir piyasa hareketlendiricisi olarak yaklaştığını belirten analistler, bu verilerin Avrupa borsalarının daha da toparlanması için belirleyici faktör olabileceğini kaydetti. ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranı kararlarında önemli bir rol oynuyor.

Bunların yanında Avrupa pay piyasalarında uzun yıllar sürecek bir küresel ticaret savaşı riskinin yeterince fiyatlanıp fiyatlanmadığı da tartışılıyor.

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