Tasarruf yapmak, ileride karşılaşılabilecek maddi zorluklara karşı önemli bir güvence sağlayabilir. Ancak uzmanlar, bu amaçla başvurulan yöntemlerin her zaman beklenen faydayı sunmadığının altını çiziyor. Tasarruf ettiğinizi düşünürken aslında zamanınızdan ve mutluluğunuzdan da ödün veriyor olabilirsiniz.
Peki, yaygın şekilde uygulanan ancak sanıldığı kadar kazanç sağlamayan yöntemler hangileri? İşte MoneyTalkNews’in haberine göre öne çıkan o alışkanlıklar…
1 1- Evcil hayvan sahibi olmamak
Veteriner, mama, aşı ve ilaç masrafları… Bu maliyetler nedeniyle bazı kişiler evcil hayvan sahiplenmekten kaçınabiliyor. Söz konusu harcamalardan uzak durarak bütçeyi korumak mümkün görünse de, yalnızca masraf gerekçesiyle evcil hayvan sahibi olmamak her zaman en mantıklı tercih olmayabilir.
Çünkü evcil hayvan sahibi olmanın insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunuyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre evcil hayvanlar, kan basıncını düşürmeye, yalnızlık hissini hafifletmeye, ruh sağlığını desteklemeye ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yardımcı olabiliyor.
2 2- Evde kendi temizlik malzemelerinizi yapmak
Evde temizlik ürünleri hazırlamak, hem maliyet avantajı hem de daha az kimyasal içerik nedeniyle cazip görünebilir. Ancak bu ürünleri hazırlamak zaman ve emek gerektirir.
Ayrıca uygun alan ve malzeme ihtiyacı da doğurur. Bu nedenle elde edilen tasarruf, harcanan çabaya her zaman değmeyebilir.
3 3- Favori markanız yerine muadilini almak
Tasarruf etmek için güvendiğiniz markalar yerine daha uygun fiyatlı muadil ürünlere yönelmek cazip görünebilir. Ancak bu tercihlerde kalite beklentiyi karşılamayabilir. İstenen performans elde edilemediğinde ürünün yeniden satın alınması gerekebilir ya da ürün kullanılmadan kenarda kalabilir. Bu da tasarruf sağlamak yerine ek maliyetlere yol açabilir.
4 4- Aracın yağ değişimini kendiniz yapmak
Aracınızın motor yağını kendiniz değiştirmek de bir tasarruf yöntemi olarak görülebilir. Bu uygulama belirli aralıklarla küçük bir maliyet avantajı sağlasa da, zaman açısından her zaman kârlı olmayabilir.
Yağ değişimi, aracın modeline ve bu konudaki deneyiminize bağlı olarak 30 dakika ile bir saat (hatta daha uzun) sürebilir. Ayrıca çıkan atık yağı uygun bir toplama noktasına götürüp teslim etmeniz gerekir.
5 5- İkinci el ürün satın almak
Bazı durumlarda ikinci el ürün satın almak mantıklı olabilir. Ancak, bu yaklaşım her ürün için geçerli değildir. Özellikle kask, koruyucu ekipman ve destek aksesuarları gibi güvenlik amaçlı ürünlerin ikinci el alınması risk oluşturabilir.
Bu ürünler zamanla koruyucu özelliklerini yitirmiş olabileceğinden, kullanıcıyı kazalara karşı daha savunmasız bırakabilir.
Bu nedenle güvenlik açısından kritik ürünlerin ikinci el yerine sıfır olarak tercih edilmesi daha doğru olacaktır.
6 6- Daha ucuz benzin için yolu uzatmak
Daha uygun fiyatlı yakıt için yolunuzu uzatmak, hem zaman hem de enerji kaybına yol açabilir.
Üstelik, istasyona ulaşana kadar harcadığınız yakıtı da hesaba kattığınızda, düşündüğünüz kadar kârlı bir tercih yapmadığınızı fark edebilirsiniz.
7 7- Farklı ihtiyaçlar için mağaza mağaza gezmek
Çeşitli ihtiyaçlar için birden fazla mağazayı dolaşmak bazı kalemlerde fiyat avantajı sunsa da bu yaklaşım ciddi bir zaman maliyeti doğurabilir.
Kısıtlı vaktinizi sevdiklerinizle geçirmeyi tercih ediyorsanız, alışverişi daha az noktada tamamlayıp biraz daha fazla ödemek daha makul bir seçenek olabilir.
8 Hobi edinmemek ya da hobilere zaman ayırmamak
Hobi edinmemek ya da mevcut hobilerinize zaman ayırmamak bir tasarruf yöntemi olarak görülebilir. Nitekim bazı hobiler yüksek maliyet gerektirebilir.
Ancak hobiler, maddi karşılığı kolayca hesaplanamayan önemli faydalar da sunar. Utah State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre hobiler; stresi azaltmaya, ruh sağlığını desteklemeye ve sosyal etkileşimi güçlendirmeye yardımcı olabilir.
Bu nedenle her zaman en tutumlu seçenek olmasa da hobiler, genel yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayabilir.