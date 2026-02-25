Tasarruf yapmak, ileride karşılaşılabilecek maddi zorluklara karşı önemli bir güvence sağlayabilir. Ancak uzmanlar, bu amaçla başvurulan yöntemlerin her zaman beklenen faydayı sunmadığının altını çiziyor. Tasarruf ettiğinizi düşünürken aslında zamanınızdan ve mutluluğunuzdan da ödün veriyor olabilirsiniz.

Peki, yaygın şekilde uygulanan ancak sanıldığı kadar kazanç sağlamayan yöntemler hangileri? İşte MoneyTalkNews’in haberine göre öne çıkan o alışkanlıklar…