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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Akbank bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Akbank ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar

24 Mart 2025 | 21:17
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Akbank bugün (24 Mart) KAP'a 2024 yılı karının dağıtımı hakkında açıklama yaptı. Buna göre şirket pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 42.366.069.861,88 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 6.094.400.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %122,20'si olan 6.354.400.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

· Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2025 tarihinden itibaren başlanılmasına,
· Kanuni Yedek Akçe olarak 609.440.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine, karar verilmiştir.
 

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Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
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