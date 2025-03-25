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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (24 Mart)

Borsa İstanbul'da dün 3 şirket kesinleşen temettü kararını, 3 şirket ise yönetim kurullarının temettü tekliflerini KAP'a bildirdi.

25 Mart 2025 | 03:19
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (24 Mart)

Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtımına ilişkin açıklama yapan 6 şirket şöyle:

1 AKBANK T.A.Ş. (AKBNK)

AKBANK T.A.Ş. (AKBNK) Pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

2 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA)

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi ise 24 Nisan 2025.

3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT) Pay başına brüt 5,8139534 TL, net 4,9418603 kar payı dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

4 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) Pay başına brüt 0,0307692 TL, net 0,0261538 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2025.

5 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK) Pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtılması 24.04.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

6 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay başına brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi ise 30 Nisan 2025.
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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (24 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
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SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
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