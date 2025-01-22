Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Akfen İnşaat Turizm, Ticaret A.Ş. (AKFIS) payları 23 Ocak'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan dün KAP'a şu açıklama yapıldı: Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 636.584.078 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 66.841.328 TL nominal değerli Şirket payları 23/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 38,7 TL baz fiyat, "AKFIS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ SONUÇLARI

Akfen İnşaat halka arzına ilişkin sonuçlar da daha önce şu şekilde açıklanmıştı:

Tera Yatırım ve Vakıf Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Akfen İnşaat") paylarının halka arzında 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek toplamda 66.841.328 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Akfen İnşaat 2.586.759.394 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 66.841.328 TL nominal değerli paylarının halka arzında 260.628 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 356 adet Akfen Çalışanlarına, 72 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 261.072 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %33,15, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %6,10, Akfen Grubu çalışanları için %0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %20,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.



