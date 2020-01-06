Akfen’den tahvil ihracı
Akfen Holding, 200 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirdi.
2010’dan bu yana dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding, bu işlemlerin sonunda toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca imza atarken, elde edilen kaynağın Akfen’in gelecek yıllardaki yatırımları için kullanılması planlanıyor.
Tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, şöyle konuştu: “Sermaye piyasalarında her zaman ilkleri gerçekleştiren Akfen, son olarak iki yıl vadeli 200 milyon TL’lik tahvil ihracıyla sermaye piyasalarında olan gücünü çok sayıdaki yatırımcılardan gelen yüksek talep ile bir kez daha kanıtlamış oldu.
Sermaye piyasalarında var olduğumuz ilk günden itibaren bu piyasalara güvenimiz devam ediyor.
Akfen Holding’e duyulan güvenle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin geleceği anlamında önemli bir gösterge oluşturacağına inanıyoruz.”
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