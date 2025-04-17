Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)

Alarko Holding, pay başına brüt 2,6 TL, net 2,2506537 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 17 Nisan 2025. Ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025 Pazartesi olacak. Borsa İstanbul'dan bugün hak kullanımına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı.

ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,6 TL Teorik Fiyat: 93,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.

Şirket temettü kararını şöyle duyurmuştu:

Alarko Holding A.Ş. nin 14.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında;

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 2.092.525.630 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 335.253.540 TL kontrol gücü olmayan paylar ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 1.757.272.090 TL'dir.

- Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

- Net dönem kârına 3.206.885 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 1.760.478.975 TL'nin %64,24'üne tekabül eden 1.131.000.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Kâr payı dağıtımına 17.04.2025 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

