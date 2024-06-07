ARA
Bist 100
10138,97
-1,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,3208
0,2603%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9291
-0,7962%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
-0,7603%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2397,77
-2,63%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması

Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş. bugün KAP'a pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

07 Haziran 2024 | 18:55
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklama şöyle:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 118,70 TL - 116,50 TL (ağırlıklı ortalama 117,48 TL) fiyat aralığından toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 5.684.500 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,307'dir. Kamuoyuna duyurulur.

Etiketler
Alarko Holding Hisse Haberleri (ALARK)
İlgili Haberler
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2397,77 -2,63%
  • ALTIN ONS 2307,51 -2,92%
  • BIST 100 10138,97 -1,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,561 0,617%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37538 0,61118%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,05 0,007%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3208 0,2603%
  • EURO/DOLAR 1,0808 -0,7603%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9291 -0,7962%
  • STERLIN/DOLAR 1,27241 -0,51175%
Borsa Haberleri
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
GERİ
İLERİ
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL