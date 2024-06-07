Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklama şöyle:Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 118,70 TL - 116,50 TL (ağırlıklı ortalama 117,48 TL) fiyat aralığından toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 5.684.500 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,307'dir. Kamuoyuna duyurulur.