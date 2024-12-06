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Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu

Alkim Alkali Kimya A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 100) onayı almıştı. Bedelsiz tarihi bugün açıklandı.

06 Aralık 2024 | 13:03
Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu

Alkim Alkali Kimya A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Aralık 2024 olarak belirlendi. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 
Şirketimiz esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından; Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılması nedeniyle, şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. ve 7. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 28.11.2024 tarihinde Kurul tarafından onaylanmış olup şirket Yönetim Kurulu olarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 09.12.2024 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

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Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
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Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
GERİ
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