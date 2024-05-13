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Altınay Savunma ne zaman borsada işlem görecek? Tarih açıklandı

Halka arz edilen son 2 şirketten biri de Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. olmuştu. Altınay Savunma'nın ne zaman borsada işlem göreceği bugün belli oldu.

13 Mayıs 2024 | 18:59
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2024 | 19:19
Altınay Savunma ne zaman borsada işlem görecek? Tarih açıklandı

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları bugün belli oldu. Toplamda 3.628.586 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Altınay Savunma'nın toplam halka arz büyüklüğü 1.88 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarih de bu akşam belli oldu. Şirket payları 16 Mayıs 2024'ten itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KAP bildirimi şöyle: Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) 58.823.530 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 235.294.118 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli Şirket payları 16/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32,00 TL baz fiyat, "ALTNY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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