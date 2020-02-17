Altında kazanç sürüyor - Ekonomist

Altında kazanç sürüyor
Koronavirüsün etkileriyle ilgili endişeleri Çin verilerindeki son revizyonlar hafifçe azalttı ancak güvenli liman varlıklarına talebin artmasıyla altın fiyatları üçüncü hafta kazanca doğru ilerledi.
Altının ons fiyatı 1.560 seviyesi üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Çin’deki virüs salgınının kalbindeki Hubei şehri, yaklaşık 15 bin yeni vakayı onayladıktan sonra yaklaşık 5 bin yeni vaka bildirdi.
Çin’deki virüsle ilişkili ölümlerin sayısı bin 380 olarak açıklandı ve çift sayım nedeniyle sayı yaklaşık 100 azaltıldı. Bu gelişmeler doğrultusunda, altın bir üçgen formasyonu oluşturuyor.
Formasyonun üst sınırı 1.580 dolar, alt sınırı 1.555 dolar olarak gösteriliyor. Bu seviyeler arasında bant hareketi öncelikli beklenti olarak belirtiliyor.
1.572 dolar üzerinde 1.591 ve 1.611 dolar seviyeleri izlenebilecekken, 1.572 dolar altında görülebilecek hareketlerde 1.564 ve 1.547 dolar izlenmeli.
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