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Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) bugün (14 Ocak) KAP'a 2024 yılı satış hacmine ilişkin bildirimde bulundu.

14 Ocak 2025 | 19:16
Son Güncellenme: 14 Ocak 2025 | 20:35
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu

Anadolu Efes'in açıklamasında konsolide satış hacmi için "Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %8,0 oranında artış kaydederek 24,2 mhl seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılı toplam konsolide hacmi ise 123,9 mhl seviyesinde kaydedilmiş ve yıllık 0.8% artış göstererek tüm yıla ilişkin yatay hacim beklentimizin üzerinde performans göstermiştir. Bira grubu, yıllık %8,2 oranında güçlü bir artış kaydederek konsolide hacimlere olumlu katkı sağlamıştır" ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada farklı ülkelerdeki operasyonlara ilişkin bilgiler de yer alıyor. Gündemdeki Rusya bira operasyonları konusunda şu bilgiler paylaşılıyor: Rusya bira operasyonları yıl boyunca büyüme ivmesini sürdürerek dördüncü çeyrekte düşükonlu yüzdelerde büyüme kaydetmiştir. Bu güçlü performans, yılın tamamında kaydedilen pazar büyümesini geride bırakarak düşük-onlu yüzdelerde artış kaydetmemizi sağlamıştır. Yıl boyunca yaşanan kapasite kısıtlarına ve yoğun rekabet ortamına rağmen, değişen tüketici tercihlerini karşılayan zengin ürün portföyümüz, güçlü bir satış hacmi elde etmemizi sağlamıştır. Premium segment odaklı stratejimiz ve ayrışan ürün portföyümüz de bu büyümeye önemli katkı sağlamıştır".

30 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Rusya tarafından, AB InBev Efes B.V. şirketinin Rusya'daki operasyonlarını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştı. Açıklamanın tamamı için tıklayın

 

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