MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) / Yüzde 100 Bedelsiz

Mavi Giyim, yüzde 100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket bugün KAP'a 'İç kaynaklardan sermaye artırımı Yönetim Kurulu' kararını bildirdi. Açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,

Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 397.256.000 adet payın, 866.344 adedinin A Grubu nama yazılı ve 396.389.656 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına, karar verilmiştir.



ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR) Yüzde 200 bedelli

Şirket bugün bedelli sermaye artırımı hakkında KAP'a açıklama yaptı. Açıklamaya göre yönetim kurulu şirketin 500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere %200 oranında ve 240.000.000 TL artırılarak, 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar erdi.

Açıklamaya göre "Artırılan 240.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 15.057.838 adet A grubu nama yazılı, 224.942.162 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, Mevcut ortakların %200 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine" de karar verildi.