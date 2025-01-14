ARA
DOLAR
35,51
0,08%
DOLAR
EURO
36,58
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
3052,91
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9715,86
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu

Borsada bugün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket sermaye artırımı kararlarını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

14 Ocak 2025 | 20:34
Son Güncellenme: 14 Ocak 2025 | 20:35
Borsada bugün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) / Yüzde 100 Bedelsiz

Mavi Giyim, yüzde 100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket bugün KAP'a 'İç kaynaklardan sermaye artırımı Yönetim Kurulu' kararını bildirdi. Açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 397.256.000 adet payın, 866.344 adedinin A Grubu nama yazılı ve 396.389.656 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına, karar verilmiştir.


ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR) Yüzde 200 bedelli

Şirket bugün bedelli sermaye artırımı hakkında KAP'a açıklama yaptı. Açıklamaya göre yönetim kurulu şirketin 500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere %200 oranında ve 240.000.000 TL artırılarak, 360.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar erdi.

Açıklamaya göre "Artırılan 240.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 15.057.838 adet A grubu nama yazılı, 224.942.162 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, Mevcut ortakların %200 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine" de karar verildi.

 

İlgili Haberler
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
0
  • ALTIN GRAM - TL 3052,91 -0,01%
  • ALTIN ONS 2674,29 -0,08%
  • BIST 100 9715,86 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,927 -0,037%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4353 -0,04353%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,71 -0,1141%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,5091 0,082%
  • EURO/DOLAR 1,0302 0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5799 -0,0072%
  • STERLIN/DOLAR 1,22048 -0,00369%
Borsa Haberleri
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Borsada bugün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Borsada bugün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL