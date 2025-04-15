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  • Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?

Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?

Anadolu Efes dün KAP'a 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı hakkında açıklama yaptı. Peki, Anadolu Efes ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

15 Nisan 2025 | 07:58
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?

Anadolu Efes'ten açıklamaya göre şirketin temettü kararı genel kurulda kesinleşti. Şirket pay başına brüt 1,274 TL, net 1,0829 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025. Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı:

Şirketimizin kar payı dağıtılması hususunda yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, 2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %127,4 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,2740 TL (net 1,0829 TL) kar payı olmak üzere 754.342.105,062 TL tutarında karın nakit olarak 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

 

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Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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GERİ
İLERİ
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