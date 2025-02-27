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Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

27 Şubat 2025 | 23:25
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı

Anadol Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı:

Şirketimizin 27.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde;

1. Şirketimizin 592.105.263,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 7'inci maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 10.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 900 oranında (her 1 hisse için 9 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 5.328.947.367,- TL arttırılarak toplam 5.921.052.630,- TL'ye çıkarılmasına,

2. Beheri 1 TL olarak çıkarılacak 5.328.947.367,- TL nominal değerli toplam 5.328.947.367 adet söz konusu payın bedelsiz olarak ve Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında;

a) Nama yazılı SABMiller Harmony Limited'e ait ve 1.278.947.367,00 TL nominal değerli 1.278.947.367 adet pay,
b) Hamiline yazılı ve 4.050.000.000.- TL nominal değerli 4.050.000.000 adet pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

3. Şirketimizce yapılacak sermaye artış tutarı olan 5.328.947.367.-TL'nin tamamen 30.09.2024 Tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmasına, diğer taraftan yine Şirketimiz 30.09.2024 yasal kayıtlarında ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yine mevcudun oy birliği ile alınan ikinci bir karar ile de; şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin Yönetim Kurulumuzca ekteki şekilde tadiline karar verilmiş olup bu Esas Sözleşme tadil metninin uygun bulunmasına ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu payların onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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