Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten, bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2025 tarihli kararı kapsamında

- Tamamı ödenmiş olan 243.534.517,96 TL tutarındaki mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında arttırılarak 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına,

- Artan 2.191.810.661,64 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,

- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,

- Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

- Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben esas sözleşmenin 7. ve 9. maddelerinin tadiline yönelik önerinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.