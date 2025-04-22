Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "İlgili Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere, Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması ve ilgili Esas Sözleşme maddesinin tadili amacıyla 19.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştu. Konuyla ilgili olarak, SPK 10.03.2025 tarihinde ve Ticaret Bakanlığı 17.03.2025 tarihinde uygun görüş bildirmiştir. Şirketimizin 21.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili değişiklik kabul edilmiştir. Konuyla ilgili olarak, gerekli kanuni işlemler tamamlandıktan sonra, ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya ayrıca başvuru yapılacaktır.

