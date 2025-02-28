Anadolu Hayat Emeklilik'ten (ANHYT) temettü kararı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'den dün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 5,8139534 TL, net 4,9418603 kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı, Genel Kurul onayı alınmasını takiben yapılacaktır". denildi.

Şirketten yapılan açıklamada yer alan notlar şöyle:

*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kâr Payı Rehberi uyarınca kâr dağıtımı, konsolide kâr rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31.12.2024 dönem kârına TMS 19 uyarınca ayrılan 79.620.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" da eklenmiştir. Ayrıca, 2025 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için tahsis edilen 57.005.829 TL, ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kâr dağıtımına konu edilmemiştir.. Bunun yanı sıra, Şirketin KKTC'de yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan 64.355.416 TL tutarındaki kâr, KKTC mevzuatı uyarınca dönem kârından indirilmiştir.

(**) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup, %20'si de 86.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 86.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

(***) Kâr dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 902.945.560 TL dikkate alınacaktır.

(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

