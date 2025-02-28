Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'den bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifi bildirildi. Buna göre pay başına brüt 4,2000000 TL, net 3,5700000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. Şirket ayrıca 2024 yılı karından karşılanmak üzere %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

KAP'a yapılan bildirimde "Şirketin 28.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Tamamı 2024 yılı kârından karşılanmak üzere, 500.000.000 TL olan şirketimiz ödenmiş sermayesinin %300 oranında bedelsiz artırılarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve sermaye artışına yönelik gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir" denildi.

